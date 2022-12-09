Ранее об обновлении линейки сообщали инсайдеры в Китае.

Инсайдеры предсказывали насыщенный 1 квартал 2023 года для компании Intel и упоминали некоторые неоднозначные продукты, в частности, сообщалось о возможном выходе обновлённых процессоров Raptor Lake-S во второй половине будущего года. Похоже, что эта информация может быть правдой. В серии сообщений Twitter* инсайдер @9550pro опубликовал предполагаемый график компании Intel, достоверность и актуальность информации неизвестна, но многое из представленного плана уже подтверждено, в той или иной степени. С материалами ознакомился ресурс Tom's Hardware и полноценно разобрал их, отмечая, что слайды имеют отношение к презентации, которую Intel должна официально представить на следующей неделе. Самое интересное:

До 2-го квартала включительно на рынке должны появиться все категории настольных процессоров Raptor Lake-S, а на 3-4 квартал запланировано обновление — Raptor Lake-S Refresh. Об этом ранее говорил китайский инсайдер Enthusiastic Citizen (ECSM_Official на платформе Bilibili), приписывая Refresh линейке ещё большие частоты. Intel может держать в запасе для Raptor Lake-S Refresh некоторые интересные технологии.

Новые материнские платы серии 700 включают чипсеты Z790, H770, B760, о новых вариантах для замены H610 и W680 в плане выпуска информации нет.

В плане компании две категории процессоров Xeon для рабочих станций: Sapphire Rapids-112L (112 линий PCIe 5.0, 8-канальная DDR5-4400/4800 ECC) и 64L (64 линии PCIe 5.0, 4-канальная DDR5-4400/4800 ECC). Intel уже публиковала тизер новых процессоров для рабочих станций, их выпуск запланирован на период с 1 по 4 квартал будущего года.

В 4 квартале 2023 года может состояться презентация следующих серверных процессоров Emerald Rapids-SP.

реклама

Вот вкратце возможные перспективы из появившихся материалов и для потребителя, пожалуй, наиболее интересен факт отсутствия в дорожной карте для настольных ПК процессоров Meteor Lake. Возможно, они упоминаются отдельно или в 2023 году появятся только мобильные решения, подробности пока неизвестны.