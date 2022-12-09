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Первые тесты Core i9-13900KS в Geekbench показывают преимущество до 10% над K-версией процессора
Похоже, что при этом пиковая частота 6,0 ГГц достигнута не была.
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Intel планирует первой представить потребительский процессор с тактовой частотой 6,0 ГГц — это Core i9-13900KS, характеристики которого накануне обсуждались в Сети. Модель сможет разгонять несколько P-ядер до 6,0 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost, а технология Turbo Boost Max позволит повышать частоту P-ядер до 5,8 ГГц — прирост 200 МГц и 100 МГц относительно стандартного Core i9-13900K соответственно. Накануне будущий флагман отметился в Geekbench серией результатов, тестирование проводили на материнской плате ASUS ROG Maximus Hero с оперативной памятью DDR5-7200. Максимальная оценка составила 2319 баллов в однопотоке и 26774 балла в многопотоке.

Источник: Geekbench

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Как объясняет VideoCardz, судя по телеметрии Geekbench, частота процессора не достигла 6,0 ГГц во время тестирования, приближаясь к отметке 5,9 ГГц, но даже так Core i9-13900KS оказался быстрее 13900K и тем более 12900KS прошлого поколения. Относительно 12900KS авторы ресурса насчитали 10% преимущество в однопотоке и 39% в многопотоке, относительно 13900K, которому приписывают оценки 2227 и 24311, прирост 4% и 10% соответственно. С учётом сказанного ранее, к релизу результаты должны стать ещё выше.

Источник:
Geekbench
VideoCardz
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#intel #процессоры
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pOdOnOg
10:51
...Результаты Core i9-13900KS можно назвать победой или поражением, но всё это не отменяет того, что простенький Ryzen 7 5800X3D демонстрирует почти такие же показатели в реальных играх... Вот и хр...
Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц продемонстрировал разочаровывающий результат в Geekbench
Chatty Yustass
10:50
Причинно следственная связь - это не для ваты. Они мыслят только по приказу соловьиного помета, сливного бачка и бобрихи.
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Chatty Yustass
10:48
А то что Херсон отдали, это тоже сказки?
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10:48
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Chatty Yustass
10:47
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Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Chatty Yustass
10:46
Армату выгонят наконец? Да не может быть, ее на парад оставят, как всегда. Что-то нашим даже тепловики люди сами покупают. Где все наше новое воображение то?
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10:44
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Chatty Yustass
10:42
Да если и будут бить по России, то только по военным объектам. Как сейчас в принципе уже за 700км от фронта горят разные аэродромы. Так как если они будут бомбить просто в никуда, то США вмешается уже...
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