Похоже, что при этом пиковая частота 6,0 ГГц достигнута не была.

Intel планирует первой представить потребительский процессор с тактовой частотой 6,0 ГГц — это Core i9-13900KS, характеристики которого накануне обсуждались в Сети. Модель сможет разгонять несколько P-ядер до 6,0 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost, а технология Turbo Boost Max позволит повышать частоту P-ядер до 5,8 ГГц — прирост 200 МГц и 100 МГц относительно стандартного Core i9-13900K соответственно. Накануне будущий флагман отметился в Geekbench серией результатов, тестирование проводили на материнской плате ASUS ROG Maximus Hero с оперативной памятью DDR5-7200. Максимальная оценка составила 2319 баллов в однопотоке и 26774 балла в многопотоке.

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Как объясняет VideoCardz, судя по телеметрии Geekbench, частота процессора не достигла 6,0 ГГц во время тестирования, приближаясь к отметке 5,9 ГГц, но даже так Core i9-13900KS оказался быстрее 13900K и тем более 12900KS прошлого поколения. Относительно 12900KS авторы ресурса насчитали 10% преимущество в однопотоке и 39% в многопотоке, относительно 13900K, которому приписывают оценки 2227 и 24311, прирост 4% и 10% соответственно. С учётом сказанного ранее, к релизу результаты должны стать ещё выше.