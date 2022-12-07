У видеокарты есть шансы на успешную конкуренцию с NVIDIA GeForce RTX 3050.

Если вспомнить, Intel представила в серии настольных видеокарт Arc Alchemist такую модель, как A580, но за последнее время информации о ней никакой не появлялось, хотя видеокарты A3 и A7 уже выпущены и продаются. Похоже, что о модели не забыли, её зарегистрировала компания ASRock в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). ASRock уже представила видеокарты Intel Arc A380, A750 и A770 в разных исполнениях, теперь, вероятно, к ним присоединится A580.

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Intel Arc A580 имеет все шансы стать хорошей игровой видеокартой начального класса, модель основывается на графическом процессоре ACM-G10 от старших вариантов, но активными в нём остались только 24 ядра Xe-Core из 32. Ядер трассировки лучей в этой версии GPU тоже 24, матричных движков XMX 384 штуки, а общее количество шейдерных ALU — 3072. Базовая частота GPU составляет 1700 МГц и теоретическая производительность на операциях FP32 должна соответствовать уровню 10,4 Тфлопс.

Видеокарта может опередить NVIDIA GeForce RTX 3050, во-первых, модель NVIDIA на бумаге уступает по вычислительной производительности, предлагая около 9 Тфлопс. Во-вторых, при одинаковом объёме памяти 8 ГБ вариант Intel предлагает существенно более высокую пропускную способность (ПСП) за счёт наличия 256-битной шины — 512 ГБ/с. При этом GeForce RTX 3050 имеет 128-битную шину и обладает ПСП 224 ГБ/с.

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Что касается сроков выхода и стоимости, пока ничего неизвестно, собственно и запись в ЕЭК ещё ничего не гарантирует, но такая модель очень интересна, особенно после того, как Intel выпустила новый драйвер, существенно повышающий производительность в старых DirectX 9 играх и тем самым доказала, что успешно работает над оптимизацией.