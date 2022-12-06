Первый потребительский процессор AMD 3D V-Cache оказался удачным, Ryzen 7 5800X3D отлично продаётся, что не удивительно. Процессор демонстрирует высокую производительность в играх, умудряясь конкурировать даже с новинками AMD Zen4 и Intel Raptor Lake-S. Владельцы платформы AM4 получили отличную возможность существенно продлить её актуальность, Ryzen 7 5800X3D наверняка хватит ещё надолго и эта покупка смотрится выгоднее, чем дорогостоящий переход на новую платформу. Как сообщает ресурс OC3D со ссылкой на источники в торговых каналах, Великобритания не исключение, Ryzen 7 5800X3D пользуется большой популярностью, опережая по продажам все более новые модели, похоже, спрос настолько высок, что модель начинает дорожать.
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AMD способствует продажам процессоров серии Ryzen 5000, делая различные скидки, но спрос на Ryzen 7 5800X3D настолько превысил предложение, что стимулировать продажи процессора не имеет смысла, он и так отлично продаётся, объясняет OC3D. Ресурс отмечает, что в крупных торговых сетях Великобритании цены выросли на 25…30 фунтов стерлингов и скоро модель подорожает в остальных магазинах. С учётом повышения Ryzen 7 5800X3D стоит в Великобритании 368…370 фунтов, но это всё ещё ниже 409,99 фунтов, о которых OC3D сообщал на старте продаж.
В свою очередь, ресурс MyDrivers пишет, что в Китае изменений цен на Ryzen 7 5800X3D пока не наблюдается, процессор можно купить за 2399 юаней, когда на старте продаж он стоил 3099 юаней. В Европе процессор на релизе стоил около 489 евро и, по статистике агрегатора Geizhals.eu на момент написания, модель доступна по цене около 358 евро.