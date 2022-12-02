Будут модели с поддержкой 4- и 8-канальной памяти.

Ожидается, что Intel представит в следующем году новые процессоры Xeon W для рабочих станций, официально об этом не говорилось, но в Сети уже заметили материнские платы W790, как сообщается, для новой HEDT платформы под кодовым названием Fishhawk Falls. Теперь ресурс Wccftech указывает на сообщение китайского блогера и инсайдера Enthusiast Citizen, который утверждает, что в будущей линейке Sapphire Rapids-WS готовят 17 моделей и называет некоторые их характеристики.

W9-3495X 56/112

W9-3475X 36/72

W7-3465X 28/56

W7-3455 24/48

W7-3445 20/40

W5-3435X 16/32

W5-3433 16/32

W5-3425 12/24

W5-3423 12/24

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Процессоры в линейке Intel Xeon W якобы будут разбиты на четыре категории: W9, W7, W5 и W3. Старшие модели предложат 56 и 36 ядер, категории W7 и W5 будут содержать больше всего процессоров с количеством ядер от 12 до 28, самые младшие модели будут 6-ядерными, пишет инсайдер, также отмечая, что одна младшая модель не будет поддерживать технологию HT.

W7-2495X 24/48

W7-2475X 20/40

W5-2465X 16/32

W5-2455X 12/24

W5-2445 10/20

W5-2435 8/16

W3-2425 6/12

W3-2423 6/6

Также модели будут разделены на две подсерии: 3000 и 2000. Модели 3000 будут использовать чиплетный дизайн, поддерживать 8-канальную DDR5 и до 112 линий PCIe Gen5, монолитные модели серии 2000 ограничатся поддержкой 4-канальной памяти и 64 линий PCIe Gen5. Специалисты Wccftech считают, что базовый тепловой пакет процессоров будет лежать в диапазоне 220…350 Вт, а базовые частоты в диапазоне 1,9…3,2 ГГц — меньше для многоядерных моделей.

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Официально о новых HEDT процессорах для рабочих станций ничего неизвестно, но ожидается, что их представят после выхода серверных процессоров Intel Sapphire Rapids в январе будущего года, возможно, о семействе Sapphire Rapids-WS расскажут в феврале.