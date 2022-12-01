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Недавнее обновление Windows 11 устранило много проблем, но добавило новую с диспетчером задач
Нельзя назвать проблему критической, она затрагивает пользователей с нестандартной цветовой схемой.
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Johny vino, Unsplash

Не успели пользователи порадоваться большому обновлению Windows 11 под номером KB5020044, исправляющему множество ошибок и проблемы с производительностью в играх, как в нём нашёлся новый баг. Он затронул диспетчер задач и уже подтверждён Microsoft, компания внесла его в список на странице известных проблем Windows 11, сообщает Neowin.

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После обновления диспетчер задач может назначать некоторым элементам интерфейса неправильные цвета, что делает их трудно различимыми в случае, если в настройках персонализации используется нестандартная цветовая схема. У пользователей, которые предпочитают стандартный тёмный или светлый режим отображения, проблем быть не должно, поэтому Microsoft в качестве временного решения предлагает перейти на стандартные настройки оформления.

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Нельзя сказать, что проблема критическая, особенно учитывая количество исправлений, которое принесло недавнее обновление, но, как считают специалисты Neowin, проблему, возможно, исправят ещё до следующего «вторника исправлений» 13 декабря. Затронуты только потребительские версии Windows 11 22H2.

Источник:
Microsoft
Neowin
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#microsoft #windows
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Неузнаете
15:10
Это чтобы увеличить армию. В дальнейшем эти все 300к будут служить по контракту. Там всё равно самые низшие слои, грузчики, да кто на пилораме работал в месяц за 15к.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
ахахаxа
15:09
буферная зона в польше будет
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Tqer
15:09
Готовься коммуналку платить возросшую, а не кукарекать тут, тем более средь бела дня когда все нормальные люди работают.
В центре Нью-Йорка у американца отняли 125 смартфонов iPhone 13 на сумму $95 000
Capppelan
15:09
Писос, вы хотя бы на сайте сделайте выбор показа новостей по умолчанию по категории, вот мне в кайф вашу политику смотреть на сайте для оверов. Прогнулись под баблом окончательно, тьфу.
В Вашингтоне отказ от поставок Украине оружия большей дальности объяснили нежеланием эскалации
Неузнаете
15:08
Нет, вообще за всю войну не больше 200 человек мы россияне потеряли. Это мы вас укропов тысячами крошим.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Vorvort
15:08
Меня забанили на "патриотическом" канале когда я попросил привести экономическое обоснование ежегодного 15-ти летнего повышения тарифов на коммунальные услуги. Что я могу сказать о власти? Она антина...
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Они убили Шешу!
15:08
тогда почему могилизацию объявили, и под 300к?
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