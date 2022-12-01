Нельзя назвать проблему критической, она затрагивает пользователей с нестандартной цветовой схемой.

Johny vino, Unsplash

Не успели пользователи порадоваться большому обновлению Windows 11 под номером KB5020044, исправляющему множество ошибок и проблемы с производительностью в играх, как в нём нашёлся новый баг. Он затронул диспетчер задач и уже подтверждён Microsoft, компания внесла его в список на странице известных проблем Windows 11, сообщает Neowin.

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После обновления диспетчер задач может назначать некоторым элементам интерфейса неправильные цвета, что делает их трудно различимыми в случае, если в настройках персонализации используется нестандартная цветовая схема. У пользователей, которые предпочитают стандартный тёмный или светлый режим отображения, проблем быть не должно, поэтому Microsoft в качестве временного решения предлагает перейти на стандартные настройки оформления.

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Нельзя сказать, что проблема критическая, особенно учитывая количество исправлений, которое принесло недавнее обновление, но, как считают специалисты Neowin, проблему, возможно, исправят ещё до следующего «вторника исправлений» 13 декабря. Затронуты только потребительские версии Windows 11 22H2.