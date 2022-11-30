Качественное решение для сборки мощного ПК и ничего лишнего.

Цены на процессоры и материнские платы AMD AM5 довольно часто становятся предметом обсуждений, переход на новую платформу требует значительных затрат. Ситуацию немного скорректировал выпуск первых материнских плат на базе чипсетов B650 в октябре, со временем ассортимент расширяется и появляются новые варианты, которые могут быть ещё выгоднее для экономных потребителей. Компания Biostar выпустила материнскую плату B650M-Silver, сообщает Guru3D, стоимость не уточняется, но специалисты ресурса ожидают, что она не превысит 175 долларов США.

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Biostar B650M-Silver выглядит решением, где есть всё необходимое для сборки полноценного производительного ПК и ничего лишнего. Дизайн простой, подсветки нет, но есть охлаждение основного M.2 накопителя и довольно мощной подсистемы питания: 14 фаз Dr.MOS 90А. Используются высококачественные компоненты, в частности, производитель указывает на применение долговечных твердотельных конденсаторов и дросселей.

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Для установки оперативной памяти доступно четыре слота, поддерживается до 128 ГБ, заявлена работа с DDR5-6000 и профилями AMD EXPO. Поддержку PCIe 5.0 плата не предлагает, для M.2 накопителей доступна пара PCIe 4.0 x4, один из которых с охлаждением. Есть пара полноразмерных слотов PCIe 4.0, предназначенный для установки видеокарты имеет усиленную конструкцию и может работать в режиме x16 или x8, второй слот физически ограничен и может работать в режиме x4. Ещё есть PCIe 3.0 x1, четыре SATA III, аудио Realtek ALC1220, сеть Realtek RTL8125B и M.2 для установки беспроводного сетевого адаптера. На задней панели по одному USB 3.2 Gen2x2 Type-C и USB 3.2 Gen2, а также две пары USB 3.2 Gen1 и USB 2.0.