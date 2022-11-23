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Нестандартные варианты AMD Radeon RX 7900 могут появиться спустя пару недель от начала продаж
По слухам, первые две недели будут доступны эталонные версии от различных компаний.
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Abdullah Abid, Unsplash

С приближением начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 появляется всё больше слухов о нюансах, связанных с доступностью новинок. Ранее несколько источников высказывали оптимистичные прогнозы по этому поводу, якобы AMD отгрузит много видеокарт и, возможно, даже больше, чем конкурент. Правда были и разные оговорки, например, что поставки распределены на несколько недель. Теперь же появился слух о доступности в первые пару недель только моделей в стандартном исполнении AMD, об этом сообщают Wccftech и VideoCardz со ссылкой на китайский MyDrivers, который, в свою очередь, черпал информацию с местного форума поставщиков оборудования Board Channels.

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Видеокарты AMD Radeon RX 7900 в стандартном исполнении будут доступны как от самой AMD, так и от её партнёров, список которых включает такие компании, как ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX и Yeston. Стандартные, эталонные версии можно ожидать по рекомендованной производителем розничной цене — для рынка США это 999 долларов (USD) за флагманскую модель Radeon RX 7900 XTX и 899 USD за модель RX 7900 XT. Сообщается, что нестандартные варианты видеокарт появятся примерно через 2 недели после начала продаж 13 декабря и в данном случае цены ожидают уже выше, как обычно, в зависимости от сложности и уровня модификации.

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Может быть, такой план действительно имеет место быть, поскольку на данный момент среди партнёров AMD нет особой активности в продвижении свои нестандартные решений Radeon RX 7900. На данный момент ASUS показала варианты в серии TUF Gaming, PowerColor опубликовала несколько тизеров вариантов HellHound и Red Devil.

Источник:
Board Channels и MyDrivers
Wccftech и VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd radeon
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ты то вообще ничего не купишь) ты же дебил с горящим пердаком)
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