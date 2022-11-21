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Объёмы поставок видеокарт AMD Radeon RX 7900 могут быть внушительными
По слухам, компания накапливает запасы к началу продаж и может отгрузить больше видеокарт, чем конкурент.
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Andre Taissin, Unsplash

В следующем месяце начинаются продажи новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT, презентация новинок была довольно интригующей, модели выглядят крайне конкурентоспособно, если судить по заявленной производительности и рекомендованной цене (РРЦ). Похоже, что у AMD есть все шансы потеснить NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ и ещё официально не представленный переименованный вариант RTX 4080 на 12 ГБ, который, скорее всего, превратится в RTX 4070 Ti. Возникает лишь вопрос, будут ли видеокарты доступны в достаточном количестве. По слухам, AMD готовит большую партию видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT к началу продаж 13 декабря, сообщает Wccftech, ссылаясь на китайский ресурс MyDrivers.

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Как утверждает MyDrivers, информация исходит из цепочки поставок и ожидается, что новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 в общей совокупности отгрузят даже больше, чем в случае с NVIDIA GeForce RTX 40, а как отмечает Wccftech, NVIDIA поставила более 160000 видеокарт Ada Lovelace, что немало. Пока всё это слухи, но о крупных поставках Radeon RX 7900 XTX сообщал и YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead в одном из своих недавних выпусков. Ссылаясь на несколько источников, инсайдер высказал мнение, что объёмы поставок Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090 будут сравнимы, но не весь объём будет доступен в первый день. Вероятно, отгрузку большого объёма видеокарт растянут на первые две недели и темп будет поддерживаться на высоком уровне до 6 недель, считает инсайдер. Информация Moore’s Law Is Dead применима к рынку Северной Америки.

AMD назначила РРЦ видеокартам Radeon RX 7900 XTX и XT на уровне 999 и 899 долларов США соответственно, в то время как РРЦ для NVIDIA GeForce RTX 4080 — 1199 долларов США.

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Источник:
MyDrivers
Wccftech
Moore's Law Is Dead на YouTube
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#amd #видеокарты #amd radeon
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