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AMD снизила цены на процессоры Ryzen 7000 в официальном интернет-магазине
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Andre Taissin, Unsplash

Переход на новую платформу AMD AM5 дорогое удовольствие, осуществить его постепенно не получится, нужна новая материнская плата и новая оперативная память, совместимость с системами охлаждения сохранилась, но не исключено, что потребуется более эффективное решение. К тому же, многих потребителей устраивает платформа AM4, которая ещё долгое время будет актуальна, тем более, что ассортимент сравнительно недавно был расширен во всех ценовых сегментах и лучшим игровым процессором AM4 является модель Ryzen 7 5800X3D, которая за счёт 3D V-Cache временами умудряется конкурировать с новыми поколениями процессоров. Что касается конкурента, от Intel в ближайшие месяцы ожидают значительного расширения серии процессоров Core 13-го поколения, они совместимы с платами на базе чипсетов 600-серии, DDR4 памятью.

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Вероятно, эти факторы оказали влияние на ценовую политику AMD и в последнее время часто стали появляться сообщения о скидках на Ryzen 7000 и различных акциях. Теперь, как сообщает VideoCardz, цены процессоров были снижены в официальном американском интернет-магазине AMD. Причём не похоже, что скидки приурочены к распродаже. Флагманский 16-ядерный Ryzen 9 7950X подешевел на 125 долларов США (USD) и теперь стоит 574 USD — это самая большая скидка. На 75 USD подешевел Ryzen 9 7900X, теперь за него просят 474 USD, модели Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X получили скидку 50 USD и стоят 349 USD и 249 USD соответственно. Специалисты считают, что скидки AMD направлены на реализацию большего количества премиальных процессоров до выхода более доступных решений конкурента и, возможно, выпуска более доступных решений самой AMD.

Источник:
AMD
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen
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