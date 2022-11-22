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Расширение серии процессоров Intel Core 13-го поколения и презентацию плат B760 ожидают на CES 2023
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На данный момент Intel выпустила в серии процессоров Core 13-го поколения только модели с разблокированным множителем, материнские платы тоже представлены соответствующие — на базе чипсета Z790 с поддержкой разгона. Когда же компания представит остальные решения? Судя по всему, произойдёт это на выставке CES 2023 в начале следующего года. Официально это ещё не подтверждено, но похоже, что ресурс Wccftech полностью в этом уверен и сообщает, что вместе с большим ассортиментом процессоров будут представлены и материнские платы B760.

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В Сети уже был замечен полный список процессоров, подготавливаемых к релизу. После расширения линейка должна насчитывать 22 модели, среди которых, в частности, будут присутствовать модели T с пониженным уровнем энергопотребления. Ожидается, что количество разновидностей каждой из моделей будет следующим:

  • 3×i3-13100
  • 3×i5-13400
  • 2×i5-13500
  • 4×i5-13600
  • 5×i7-13700
  • 5×i9-13900
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Кроме того, возможны дополнительные нюансы, так в Сети было замечено две версии Core i5-13400 на разных кристаллах, с 1,25 МБ кэш-памяти L2 на ядро и 2 МБ L2 на ядро. Что касается материнских плат B760, специалисты ресурса ожидают, что чипсет станет массовым выбором и будет отличаться от предыдущего B660 новыми функциями и расширенными возможностями ввода-вывода, конкурируя с решениями AMD B650. При этом, за счёт совместимости новых процессоров с платами на базе чипсетов 600-серии, у потребителей появится больше возможностей для выбора в широком диапазоне цен.

Источник:
Wccftech
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#intel #процессоры
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