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В GPU-Z v2.51.0 расширили поддержку NVIDIA GeForce RTX 40/30, добавили мониторинг мощности 12VHPWR
Также исправили ошибки и улучшили интерфейс.
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Команда разработчиков TechPowerUp выпустила новую версию GPU-Z v2.51.0 — популярной утилиты для получения информации об используемой видеокарте и мониторинга параметров её работы. В первую очередь стоит отметить расширенную поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080: добавили возможность сохранять BIOS, в реальном времени следить за количеством энергии, передаваемой через 12VHPWR разъём дополнительного питания, а также температурой видеопамяти. Кроме того, программа теперь распознаёт новые модели RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3060 8 ГБ, а также ряд профессиональных, мобильных и встраиваемых ускорителей NVIDIA.

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В новой версии исправили ошибку в количестве транзисторов графического процессора NVIDIA AD102, критическую ошибку приложения при переходе во вкладку Advanced на видеокартах Glenfly, улучшили интерфейс разделов с информацией о Vulkan и OpenGL, а также отключили автоматический поиск установленных версий DLSS — теперь для начала нужно выбрать диск.

Источник:
TechPowerUp
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#nvidia #обновления #gpu-z
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