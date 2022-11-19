Также исправили ошибки и улучшили интерфейс.

Команда разработчиков TechPowerUp выпустила новую версию GPU-Z v2.51.0 — популярной утилиты для получения информации об используемой видеокарте и мониторинга параметров её работы. В первую очередь стоит отметить расширенную поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080: добавили возможность сохранять BIOS, в реальном времени следить за количеством энергии, передаваемой через 12VHPWR разъём дополнительного питания, а также температурой видеопамяти. Кроме того, программа теперь распознаёт новые модели RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3060 8 ГБ, а также ряд профессиональных, мобильных и встраиваемых ускорителей NVIDIA.

реклама

В новой версии исправили ошибку в количестве транзисторов графического процессора NVIDIA AD102, критическую ошибку приложения при переходе во вкладку Advanced на видеокартах Glenfly, улучшили интерфейс разделов с информацией о Vulkan и OpenGL, а также отключили автоматический поиск установленных версий DLSS — теперь для начала нужно выбрать диск.