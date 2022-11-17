Коллективу Gamers Nexus удалось подтвердить причину плавления адаптеров питания 12VHPWR новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 — неправильное подключение. Единственная ли это причина, сказать сложно, но в масштабном исследовании специалистов только неправильное подключение привело к плавлению, если адаптер подключён должным образом, перегрева контактов с последующим плавлением пластика штекера не происходит, даже с обрывом проводов.
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Адаптеры в Gamers Nexus тестировали неделями, более того, к процессу подключили экспертные лаборатории, где проводился разрушающий и неразрушающий контроль: адаптеры изучали под микроскопом, на рентгеновских снимках, проводили спектральный анализ для определения состава клемм. Были выявлены некоторые дополнительные особенности и условия, которые могут вызвать перегрев, но именно ошибки при подключении являются главной причиной (если не учитывать сам дизайн нового адаптера), из-за которой любой адаптер, любого производителя, а также стандартные кабели 12VHPWR — все они могут оплавиться.
- Подключать адаптер можно только прямо, чтобы избежать перекоса, повреждения клемм и нарушения контакта, никаких углов и покачиваний.
- Частая ошибка — неполная вставка штекера, действительно сложно понять, защёлкнулся ли фиксатор.
- Также причиной перегрева может стать загрязнение контактов, во-первых, частицами пластика, во-вторых, металлическими «заусенцами», срезаемыми с контактных площадок клемм при подключении, особенно, если адаптер уже подключался несколько раз.
По информации Gamers Nexus, частота случаев плавления довольно низкая, 0,05…0,1%, но случиться это может с каждым. При неправильном подключении коннектор может разогреться до температур выше 150°C, в самом начале видео показан плавящийся адаптер и температура в этот момент превышала 250°C. Интересно, может ли предупредить перегрев адаптера прикреплённая к нему термопара с датчиком температуры.
- Источник:
- Gamers Nexus, YouTube