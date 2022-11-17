Температура может повышаться до 250 градусов и выше.

Dynamic Wang, Unsplash

Коллективу Gamers Nexus удалось подтвердить причину плавления адаптеров питания 12VHPWR новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 — неправильное подключение. Единственная ли это причина, сказать сложно, но в масштабном исследовании специалистов только неправильное подключение привело к плавлению, если адаптер подключён должным образом, перегрева контактов с последующим плавлением пластика штекера не происходит, даже с обрывом проводов.

реклама

Адаптеры в Gamers Nexus тестировали неделями, более того, к процессу подключили экспертные лаборатории, где проводился разрушающий и неразрушающий контроль: адаптеры изучали под микроскопом, на рентгеновских снимках, проводили спектральный анализ для определения состава клемм. Были выявлены некоторые дополнительные особенности и условия, которые могут вызвать перегрев, но именно ошибки при подключении являются главной причиной (если не учитывать сам дизайн нового адаптера), из-за которой любой адаптер, любого производителя, а также стандартные кабели 12VHPWR — все они могут оплавиться.

Подключать адаптер можно только прямо, чтобы избежать перекоса, повреждения клемм и нарушения контакта, никаких углов и покачиваний.

Частая ошибка — неполная вставка штекера, действительно сложно понять, защёлкнулся ли фиксатор.

Также причиной перегрева может стать загрязнение контактов, во-первых, частицами пластика, во-вторых, металлическими «заусенцами», срезаемыми с контактных площадок клемм при подключении, особенно, если адаптер уже подключался несколько раз.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

По информации Gamers Nexus, частота случаев плавления довольно низкая, 0,05…0,1%, но случиться это может с каждым. При неправильном подключении коннектор может разогреться до температур выше 150°C, в самом начале видео показан плавящийся адаптер и температура в этот момент превышала 250°C. Интересно, может ли предупредить перегрев адаптера прикреплённая к нему термопара с датчиком температуры.