Компания представила шикарный Full Tower корпус.

Компания Lian Li представила шикарный Full Tower корпус V3000 PLUS — это просторная, модульная модель с широкими возможностями кастомизации, позволяющая по-разному располагать компоненты. В корпусе одновременно можно разместить четыре радиатора системы жидкостного охлаждения (СЖО), три из которых 480-мм, а можно собрать две системы — размеры корпуса 678,5×279×674 мм позволяют.

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Предусмотрено три режима сборки, в стандартном — классическое расположение материнской платы, в данном случае доступно больше всего пространства для расположения массивных компонентов. Второй режим, когда материнская плата повёрнута на 90°, должен положительно повлиять на отвод тепла от видеокарт с воздушным охлаждением. Третий режим позволяет расположить в корпусе две системы: можно совместить более производительный конфиг, даже на базе двухсокетной материнской платы форм-фактора EEB, а также менее производительный — на базе платы форм-фактора mini-ITX с отдельным SFX/SFX-L блоком питания. В зависимости от режима сборки меняется расположение компонентов, в частности, радиаторов СЖО, но в любом из режимов сохраняются возможности размещения четырёх радиаторов и/или 16 вентиляторов, если речь идёт о вариантах с диаметром крыльчатки 120-мм.





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Lian Li V3000 PLUS позволяет установить 16 накопителей, либо все 2,5-дюймовые, либо комбинация 8+8 из 2,5- и 3,5-дюймовых. Также стоит отметить наличие двух панелей из 4-мм закалённого стекла, большое пространство для прокладки кабелей, стяжки на липучках, съёмную секцию для монтажа материнской платы, алюминиевые элементы конструкции в экстерьере, великолепную RGB подсветку и проекцию логотипа Lian Li на плоскость перед корпусом. По информации TechPowerUp, модель в чёрном цвете уже доступна для предварительного заказа, а белая появится в январе будущего года.