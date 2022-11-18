Панель задач может пропадать и подвержены этому многие сборки.

Microsoft подтвердила наличие проблемы с панелью задач в Windows 10, она может внезапно пропадать, затронуты клиентские версии операционной системы, выпуски начиная от 20H2 и заканчивая новейшим 22H2, сообщает Neowin со ссылкой на официальный список известных проблем. Для потребительских систем и «неуправляемых» бизнес-клиентов выпущено исправление Known Issue Rollback (KIR), для «управляемых» клиентов выпущена групповая политика, которую администраторы могут применить вручную.

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Хорошие новости есть для пользователей Windows 11, в числе изменений новой предварительной сборки 22621.898 на канале Release Preview, т.е. уже близкой к релизу, исправили ряд проблем, в том числе, с повышенной нагрузкой проводника на процессор при выделении/открытии файлов, а также различными проблемами проводника и других приложений при вызове диалогового окна открыть файл.