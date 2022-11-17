Ноутбук отметился в базе данных бенчмарка PugetBench.

Базы данных различных популярных бенчмарков уже пополнились результатами мобильных платформ с новыми процессорами Intel Core 13-го поколения, но старыми видеокартами, что могло вызывать подозрения о задержке релиза нового поколения мобильных графических ускорителей. Но похоже, что опасения напрасны, NVIDIA готовит новые мобильные модели RTX и вполне вероятно, что первые из них появятся в ближайшее время. В сети заметили первый ноутбук с дискретной графикой RTX 40 — это модель Samsung 960XFH с RTX 4050, она оставила свой след в базе данных PugetBench.

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В сценарии тестирования PugetBench Premiere Pro оценка графики составила 57,4 балла, что от 17% до 32% выше результатов мобильных вариантов RTX 3050, сообщает VideoCardz. В остальном мобильная платформа оснащалась 14-ядерным и 20-поточным процессором Intel Core i7-13700H, 16 ГБ оперативной памяти с эффективной частотой 6400 МГц. Официально о новой мобильной графике NVIDIA ничего неизвестно, а все возможные презентации новинок сейчас автоматически приписывают выставке CES, которая традиционно пройдёт в начале следующего года, возможно, на ней действительно будет представлена мобильная линейка графики Ada Lovelace.