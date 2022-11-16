AMD Software: Adrenalin версии 22.11.1 стал доступен, новый пакет программного обеспечения принесёт владельцам совместимых видеокарт Radeon RX поддержку двух игр: новой королевской биты Call of Duty: Warzone 2.0, релиз которой сегодня, а также Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — ещё один эксклюзив PlayStation выходит на ПК 18 ноября.
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Список исправленных проблем тоже радует, в World of Warships или «Мир кораблей» устранили проблемы с отрисовкой некоторых элементов интерфейса, которые были упомянуты в прошлом выпуске, исправили баг, из-за которого при нажатии определённого сочетания клавиш при включённой функции Radeon Anti-Lag воспроизводился звуковой сигнал. Также устранили проблемы с визуальными артефактами в OpenGL приложениях, использующих сглаживание MSAA, и проблемы с исчезновением выделенных объектов в программе 3D моделирования зданий и сооружений Edificius. Наконец, исправлено завышение частот видеопамяти в простое на видеокартах Radeon RX 6000 при подключении нескольких мониторов.
В списке известных проблем всё ещё присутствуют: сбой мониторинга нагрузки на GPU для таких видеокарт, как RX 570, мониторинг может зависнуть на отметке 100%; проблема с аппаратным ускорением видео в Firefox на видеокартах RX 6900 XT и других; искажение изображения при переключении между окнами с игрой и видео на RX 6700 XT и других; появление чёрного экрана или ошибки превышение времени ответа драйвера на видеокартах RX 6000 и дисплеях 240 Гц при воспроизведении видео и переключении окон.
- Источник:
- AMD