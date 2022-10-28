И Radeon Boost для Dying Light 2.

AMD выпустила Software: Adrenalin Edition 22.10.3, добавив в графический драйвер поддержку Call of Duty: Modern Warfare II — релиз сиквела известного шутера состоялся сегодня и, судя по статистике Steam, уже взлетел в топ-5 проектов с самым высоким онлайном. Кроме того, с новым драйвером в Dying Light 2 заработала технология Radeon Boost в дополнение к Variable Rate Shading, что должно дополнительно повысить частоту кадров.

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Также драйвер исправляет проблемы со сниженной производительностью Gotham Knights на системах с процессорами и рядом видеокарт AMD, например, Radeon RX 6950 XT; устраняет критическую ошибку при запуске Elite Dangerous на видеокартах RX 6000 серии; появление чёрного экрана во время обновления или сброса настроек драйвера на Windows 11 22H2 и видеокартах RX 6000. В списке известных проблем появился новый пункт, в World of Warships или «Мир кораблей» возможны проблемы с отрисовкой prediction lines (вероятно, имеется в виду линия хода торпед), больше подробностей можно узнать в официальном списке изменений.