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ASUS опубликовала график выпуска Android 13 для смартфонов Zenfone и ROG Phone
Первые обновление начнут рассылать уже в декабре.
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Reg Chien, Unsplash

ASUS огласила список смартфонов, которые получат обновление до Android 13, вместе с графиком распространения обновлений, сообщает Fonearena со ссылкой на официальные страницы компании в Twitter* @ASUS_ROG и @ASUS. Новая мобильная операционная система, выпущенная в августе, посетит первые смартфоны компании уже в ближайшее время и в следующем году обновление продолжится. Первым на очереди смартфон ASUS Zenfone 9, обновление для этой модели начнут распространять с декабря этого года, а с января следующего года Android 13 могут ожидать владельцы базовой и Flip-версии смартфона Zenfone 8, программа бета тестирования новой ОС на этих устройствах началась месяцами ранее.

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Далее график более расплывчатый, так с первого квартала следующего года начинается распространение Android 13 на смартфонах ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro, а также ROG Phone 6D и 6D Ultimate. Во втором квартале рассылку обновлений начнут для ROG Phone 5, 5 Pro, 5 Ultimate, а также ROG Phone 5s и 5s Pro. Всё это мощные игровые смартфоны. Компания отмечает, что сроки доступности обновлений меняются от региона к региону, где-то обновление станет доступно раньше, в пределах графика, а где-то позже.

Источник:
ASUS в Twitter*: @ASUS_ROG, @ASUS
Fonearena
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#смартфоны #asus #android 13
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