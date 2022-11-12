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Новый Intel Core i7-13700HX для ноутбуков получит 16 ядер и пиковую частоту 5,0 ГГц
Процессор должен быть основан на настольном кристалле.
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Ещё один будущий мобильный процессор Intel Raptor Lake серии HX отметился в базе данных Geekbench — это Core i7-13700HX. Появление модели намекает на скорый запуск не только основной мобильной линейки, но и HX моделей, которые основаны на настольных кристаллах и отличаются большей производительностью. О находке сообщает Wccftech, процессор 16-ядерный и 24-поточный, как и настольный вариант Core i7-13700K, присутствует два кластера, производительный и энергоэффективный, по 8 ядер в каждом. Процессор заметили в составе ноутбука Lenovo, который также оснащён 16 ГБ DDR5 и дискретной мобильной видеокартой RTX 3070 Ti, видимо, мобильная серия GeForce RTX 40 появится не так скоро, как новые мобильные процессоры Intel.

Источник: Geekbench

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Оценки производительности процессора нет, тестировалась графика, но стоит отметить максимальную частоту, на которой работал Core i7-13700HX — это 5,0 ГГц. В прошлом поколении такими частотами мог похвастаться только Core i9-12900HX и 12950HX, модели Core i7 серии HX предлагали частоты до 4,8 ГГц. Новый Core i7 13-го поколения очень похож на Core i9 12-го поколения не только количеством ядер и максимальными частотами, но и объёмом кэш-памяти 3-го уровня 30 МБ. Кэш 2-го уровня больше и составляет 2 МБ на P-ядро, что позволяет без сомнений говорить о том, что перед нами представитель нового семейства Raptor Lake.

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Недавно в Сети отметился ноутбук компании Razer, компания готовит в новой серии Blade 18-дюймовую модель с 24-ядерным Intel Core i9-13900HX.

Источник:
Geekbench
Wccftech
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#intel #процессоры
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