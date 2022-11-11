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DXVK для трансляции Direct3D команд в Vulkan получил существенное обновление до версии 2.0
Любители игр на Linux особенно будут рады.
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Накануне состоялся релиз DXVK 2.0, слоя трансляции Direct3D команд в Vulkan. Это средство хорошо знакомо любителям игр на операционных системах Linux и не только, например, недавно было установлено, что производительность видеокарт Intel Arc Alchemist в старых играх на Windows при использовании DXVK гораздо выше. Обновление DXVK до версии 2.0 содержит множество изменений, исправлений и оптимизаций для игр. Теперь обязательно наличие драйвера с поддержкой Vulkan 1.3, как отмечает GamingOnLinux, минимальные требования следующие:

  • Для AMD (RADV) и Intel (ANV): Mesa 22.0 или лучше 22.2
  • Для NVIDIA: официальные драйвера версии 510.47.03 или 520.56.06

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В числе других значимых изменений улучшенное управление памятью, поддержка уровня функций D3D11 12_1, новых запросов, улучшения компиляции шейдеров, кэша и многое другое. Обновление включает оптимизации и исправления для 17 игр, кроме этого, в DXVK 2.0 был интегрирован DXVK-Native. Со всеми изменениями можно ознакомиться в репозитории DXVK на GitHub.

Источник:
DXVK, GitHub
GamingOnLinux
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#игры #dxvk
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