И исправлениями проблем, которые наблюдались в прошлом выпуске.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила WHQL драйвер для видеокарт GeForce версии 526.86 с оптимизациями Game Ready для недавно вышедшего шутера Call of Duty: Modern Warfare II (далее MW II). Изначально на видеокартах NVIDIA в игре были возможны некоторые проблемы, драйвер, выпущенный в день релиза, вызывал артефакты, но NVIDIA довольно быстро выпустила хотфикс. Теперь же выходит новый драйвер, где проблема решена и не только она, но сначала стоит отметить, что Game Ready драйвер приносит в MW II не только оптимизации, но и поддержку технологий NVIDIA DLSS и Reflex, первая повысит частоту кадров за счёт масштабирования из более низкого разрешения, а вторая снизит отклик, что в соревновательном режиме очень полезно.

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Также в новом драйвере исправили вылеты в игре Call of Duty: Vanguard и программном обеспечении VTube Studio; проблему, из-за которой частота GPU могла оставаться максимальной после выхода из игры; мерцание окружения в играх на основе движка Anvil, а также артефакты в Forza Horizon 5; падение производительности на RTX 4090 при декодирования контента AV1 в режиме 8K60.