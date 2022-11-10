Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA выпустила Game Ready драйвер для Call of Duty: Modern Warfare II с поддержкой DLSS и Reflex
И исправлениями проблем, которые наблюдались в прошлом выпуске.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила WHQL драйвер для видеокарт GeForce версии 526.86 с оптимизациями Game Ready для недавно вышедшего шутера Call of Duty: Modern Warfare II (далее MW II). Изначально на видеокартах NVIDIA в игре были возможны некоторые проблемы, драйвер, выпущенный в день релиза, вызывал артефакты, но NVIDIA довольно быстро выпустила хотфикс. Теперь же выходит новый драйвер, где проблема решена и не только она, но сначала стоит отметить, что Game Ready драйвер приносит в MW II не только оптимизации, но и поддержку технологий NVIDIA DLSS и Reflex, первая повысит частоту кадров за счёт масштабирования из более низкого разрешения, а вторая снизит отклик, что в соревновательном режиме очень полезно.

реклама

Также в новом драйвере исправили вылеты в игре Call of Duty: Vanguard и программном обеспечении VTube Studio; проблему, из-за которой частота GPU могла оставаться максимальной после выхода из игры; мерцание окружения в играх на основе движка Anvil, а также артефакты в Forza Horizon 5; падение производительности на RTX 4090 при декодирования контента AV1 в режиме 8K60.

Источник:
NVIDIA
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Названа очередная гипотеза, касающаяся причин оплавления разъемов RTX 4090
Возможно, поставки чипов для производства видеокарт GeForce RTX 2060 и вариантов завершаются
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
74
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
34
Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
6
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
10
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
61
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
4
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
25
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
3
Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
6
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
4
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
4
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
+
Microsoft выпустило обязательное обновление Windows 11 2H22
3
Ученые MIT совместно с Samsung создали камеру, которая позволяет видеть сквозь стены
2
Особенно популярные смартфоны на Aliexpress в период распродажи
3
ВВС США успешно испытали боевой стелс-беспилотник XQ-58 Valkyrie
11
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
4
Cyberpunk 2077 получил поддержку AMD FSR 2.1 на ПК и консолях
8
Украинские майнеры вынуждены отключать фермы из-за перебоев электричества
+
PCI-SIG изменит спецификации разъема 12VHPWR
9

Популярные статьи

B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
18
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
28
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
32
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
227
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
18
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
20
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
4
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
10
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
8

Сейчас обсуждают

Геннадий Художник
20:10
Да нет, его уже оттуда обратно в Великую Россию вернули.
Павловка в руках российских военных, следующим этапом может стать освобождение Угледара
swr5
20:09
После того как пересел на 4K, на шрифты в разных там QHD и FHD смотреть тошно. Назад точно не вернусь.
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
Jeton
20:06
Пластик без воздействия УФ не желтеет. Точнее не все виды. Верхняя крышка пластик /задница/ без УФ все также белоснежна Верхняя крышка пластик подверженный влиянию УФ - пожелтел, морда также в желтизн...
Asus выпустила новые белые RTX 3060 и RTX 3060 Ti
Каа
20:06
А причём тут WQHD?
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
den fed
20:06
истлел
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
Chingizid
20:05
Сынок, я в России и ты хочешь сказать что не знаешь , дети сенаторов живут и учатся в Англии, США итд итп, а сынок нашего Медведева в США имеет бизнес например)
Павловка в руках российских военных, следующим этапом может стать освобождение Угледара
Crashtest
20:03
Практически с уверенностью можно сказать, что будет новый сокет. А вот насчет того, что он продержится целых 3 или даже 4 поколения процессоров - маловероятно.
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
Георгий Жуков
19:55
т.е. 8 производительных ядер с нами до 28 года? Сокет один на 3 поколения? В следующем году новый сокет?
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
swr5
19:54
Ты не в России и никакого отношения к ней не имеешь.
Павловка в руках российских военных, следующим этапом может стать освобождение Угледара
Серегарус
19:52
сегодня отменили, завтра передумают...делов-то
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем