Razer представила продвинутый беспроводной контроллер Wolverine V2 Pro для игровых консолей Sony PlayStation 5 (PS5) и ПК. Новинка отличается расширенными возможностями настройки и кастомизации, оптимальным сочетанием скорости и контроля. В числе основных преимуществ:
- В кнопках действия (action buttons) мембранный механизм заменён на механический Razer Mecha-Tactile с ходом срабатывания 0,65 мм и ресурсом 3 млн нажатий
- 8-позиционная крестовина с микропереключателями
- Настраиваемое поведение триггеров для плавного управления в гоночных играх или тактильно чувствительных быстрых коротких нажатий в шутерах, фирменная технология Razer HyperTrigger
- Шесть дополнительных настраиваемых элементов управления: четыре триггера и два бампера
- Два набора колпачков джойстиков разной формы: для более точного или быстрого позиционирования
- RGB подсветка Razer Chroma, настраиваемая, как и другие параметры, через мобильные приложения для Android и iOS
- Высокоскоростное беспроводное соединение 2,4 ГГц Razer HyperSpeed Wireless через комплектный адаптер USB Type-A
- Наличие 3,5-мм аудио-разъёма
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На странице продукта также отмечается, что в Razer Wolverine V2 Pro нет вибромоторов, поскольку контроллер ориентирован на соревновательные игры, а в них вибрация может негативно повлиять на точность.
Контроллер может использоваться в проводном режиме, для этого в комплекте предусмотрен кабель USB Type-C на Type-A длиной 3 метра, в беспроводном режиме устройство может проработать 10 часов с активной подсветкой и 28 часов без неё. Вес контроллера 279 грамм, а рекомендованная стоимость 249,99 долларов США.
- Источник:
- Razer #1, #2
- FPS Review