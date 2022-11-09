Ровно через неделю стартуют продажи NVIDIA GeForce RTX 4080, будет интересно увидеть прогресс новинки относительно флагманов прошлого поколения. Предварительные данные, то и дело появляющиеся в Сети, намекают, что видеокарта может оказаться быстрее даже RTX 3090 Ti. Например, ресурс VideoCardz опубликовал результаты нескольких бенчмарков 3DMark для RTX 4080: в стоке, с увеличенным лимитом мощности и небольшим разгоном. Быстрая настройка позволяет прибавить до 9% к оценкам, но RTX 4090 остаётся недостижима — разрыв большой и, вероятно, в будущем его заполнят модификацией Ti.
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Также на китайском форуме ChipHell пользователь под псевдонимом BFK9K опубликовал несколько тестов RTX 4080 в играх. Тестовый стенд использовал процессор AMD Ryzen 5 7600X с пониженным до 80°C температурным лимитом PBO и DDR5-6000 оперативную память, игры тестировали в 4K разрешении на максимальных настройках. Конфиг специфический, другой пользователь форума под псевдонимом qms протестировал ряд игр на аналогичных настройках с RTX 4090, но платформа была основана на процессоре Intel Core i9-12900KF, сравнительные результаты ниже (слева RTX 4090 + Intel, справа RTX 4080 + AMD):
- Forza Horizon 5 — 147 / 128
- Shadow of the Tomb Raider — 179 / 129
- RDR 2 — 129 / 99
- Cyberpunk 2077 — 111 / 83
- COD MW2 — 137 / 127
Разница примерно от 8% до 39%, но всё-таки результаты для сравнения плохо подходят из-за разницы платформ.
- Источник:
- VideoCardz
- ChipHell: #1, #2