Пора обновляться на более свежую сборку.

Clint Patterson, Unsplash

Не все пользователи операционных систем Windows спешат переходить на самые свежие сборки, кому-то важнее стабильность, чем новые функции, тем более, что разные недочёты после обновлений обнаруживаются довольно часто. Но при этом нужно помнить, что срок обслуживания сборок ограничен, если конечно речь не идёт о LTSC выпусках для корпоративных пользователей. На данный момент Microsoft готовится к завершению поддержки Windows 10 версии 21H1, выпущенной в мае прошлого года, сообщает gHacks. Последнее обновление для этой версии запланировано на 13 декабря 2022 года, в рамках традиционного «вторника исправлений» — это касается редакций «Домашняя» и «Профессиональная», в частности, для образовательных учреждений и рабочих станций.

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Как отмечает ресурс, через «Центр обновлений» пользователи могут получить обновление до версии Windows 10 22H2, которая была выпущена совсем недавно — 18 октября. Возможно, кто-то предпочтёт сначала обновиться до 21H2, которая поддерживается до июня следующего года, в данном случае специалисты gHacks предлагают либо чистую установку Windows 10 21H2, либо изменение целевого выпуска для обновления на нужную версию с помощью инструментов ОС. При наличии определённых навыков, целевой выпуск можно изменить через реестр. В целом поддержка Windows 10 запланирована Microsoft до 2025 года.