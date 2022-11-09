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Gigabyte представила линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 с жидкостным и воздушным охлаждением
Стартовая линейка включает шесть моделей, одна из которых в двух вариантах.
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Gigabyte представила стартовую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ, шесть моделей, каждая из которых удовлетворит определённые требования той или иной категории потребителей. Список открывает серия Aorus Xtreme Waterforce, где представлены варианты с жидкостным охлаждением. Модель Aorus Waterforce WB оснащается водоблоком для подключения к кастомной «открытой» системе жидкостного охлаждения (СЖО). Отмечаются оптимизированные для наилучшего теплообмена микро- рёбра и каналы; система обнаружения утечек на водоблоке и фитингах со световой индикацией; RGB подсветка с обеих сторон видеокарты.

Источник: Gigabyte

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Модель Aorus Xtreme Waterforce оснащается СЖО класса AIO: 360-мм алюминиевый радиатор; водоблок, охлаждающий GPU, память и транзисторы; удобное подключение шлангов на торце видеокарты. Настраиваемая RGB подсветка присутствует на передней, боковой, задней панелях видеокарты и вентиляторах.

Лучшая модель с воздушным охлаждением Aorus Master представлена в серии Aorus Windforce: обновлённые вентиляторы создают на 30% большее статическое давление при меньшем на 3 дБ уровне шума, используют в конструкции двойной шарикоподшипник; испарительная камера с массивом из 12 тепловых трубок; увеличенные вентиляционные отверстия; ЖК-дисплей для вывода анимированных изображений или мониторинга.

Источник: Gigabyte
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Далее по списку классический и популярный вариант Gaming OC, стильный белый и минималистичный Aero OC и отличающийся элементами геометрического дизайна Eagle (OC). Все модели с воздушным охлаждением оснащаются тремя вентиляторами Windforce с разнонаправленным вращением и графеновой смазкой подшипника для длительного срока службы; испарительными камерами, накрывающими GPU и память; двойным BIOS; RGB — у Aorus Master и Gaming OC это необычное решение RGB Halo; усиленными бэкплейтами; комплектными кронштейнами. Гарантия на модели 4 года, продажи начинаются 16 ноября.

Источник:
Gigabyte
TechPowerUp
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#nvidia #видеокарты #gigabyte
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