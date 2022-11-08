Кто из разработчиков и производителей видеокарт уже внедрил поддержку?

Michael Dziedzic, Unsplash

В середине октября разработчики Microsoft сообщали, что декомпрессия игровых ресурсов силами графического процессора (GPU) заработает в технологии DirectStorage версии 1.1, к которой разработчики игр получат доступ к концу 2022 года. Свершилось, накануне в блоге Microsoft появился пост о выпуске обновления с дополнительными подробностями. Декомпрессия данных поддерживается на графических процессорах, совместимых с DirectX 12 и Shader Model 6.0, при этом разработчики аппаратного обеспечения могут самостоятельно внедрять дополнительные оптимизации для своего оборудования — «метакоманды».

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Разработчики DirectStorage призывают обратить внимание на сжатие потоков данных, а не только отдельных файлов. Формат сжатия GDeflate упорядоченно разбивает поток данных на фрагменты размером 64 КиБ для сжатия и это позволяет эффективно задействовать для дальнейшей распаковки графические процессоры, используя присущие им группы блоков параллельной обработки. Уже при текущем уровне скоростных характеристик твердотельных NVMe накопителей с интерфейсом PCIe использовать центральный процессор (ЦП) для распаковки данных становится нецелесообразно, он ограничивает подсистему ввода-вывода.

Формат параллельного сжатия данных GDeflate разработан NVIDIA в сотрудничестве с Microsoft и другими партнёрами в отрасли, он является открытым и его код будет опубликован на GitHub под раздельными лицензиями для разработчиков аппаратного и программного обеспечения. Ускорение декомпрессии данных на GPU уже внедрено в драйвер GeForce Game Ready 526.47 вместе с фирменной реализацией NVIDIA RTX IO.

AMD приветствует выпуск DirectStorаge 1.1 и заявляет о сотрудничестве с Microsoft, чтобы обеспечить наилучшие возможности для устройств и платформ AMD. У компании готов драйвер с дополнительными оптимизациями-метакомандами, но пока он распространяется только среди разработчиков-партнёров компании. Ранее компания заявляла о работе над фирменной реализацией AMD SmartAccess Storage.

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Intel тоже сотрудничает с Microsoft, чтобы графические процессоры Arc на базе архитектуры Xe не просто были совместимы с новой технологией, но и работали с ней очень быстро и эффективно. Бета версия графического драйвера Intel 31.0.101.3793 поддерживает технологию, в тестовом сценарии на видеокарте Arc A770 16 ГБ компании удалось добиться ускорения загрузки игровых данных в 2,7 раза.