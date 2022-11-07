Позволят подключить новые видеокарты NVIDIA без переходников.

Компания ASUS обновила линейку блоков питания ROG Strix Gold новыми моделями Aura Edition: совместимость со спецификациями ATX 3.0, улучшенное охлаждение, 16-контактный разъём питания 12VHPWR PCIe Gen5 для новейших видеокарт и встроенная RGB подсветка — вот основные достоинства новинок. Блоки питания будут доступны в вариантах мощностью 1200 Вт, 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт.

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Что касается охлаждения, ASUS заявляет, что радиаторы в моделях ROG Strix Gold Aura Edition в два раза больше, чем в конкурирующих решениях, а отличительной особенностью конкретно новой серии является алюминиевый корпус, что тоже положительно сказывается на отводе тепла и позволяет системе охлаждения блоков питания дольше находиться в пассивном режиме при лёгкой и средней нагрузке. Вентилятор используется 135-мм с двойным шарикоподшипником.

Блоки питания имеют сертификат 80 PLUS Gold, а также, судя по изображению упаковки, несколько сертификатов Cybenetics: оценка эффективности GOLD и оценка тишины работы A+. Одним из самых больших обновлений конечно же является новый разъём и кабель питания 12VHPWR, который позволит подключать видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 без адаптера. В целом, соответствие спецификациям ATX 3.0 должно говорить о большей устойчивости блоков питания к скачкам мощности. Используются японские конденсаторы с низким ESR, а гарантия составляет 10 лет.

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Ну и как же не отметить подсветку, теперь она совместима с технологией синхронизации Aura Sync и в комплекте с блоком питания поставляется кабель подключения к трёх-контактному разъёму АRGB на материнской плате для синхронизации.