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Предполагаемая оценка GeForce RTX 4080 в 3DMark Time Spy на 32% выше, чем у RTX 3090 Ti
А вот относительно RTX 4090 видеокарта снова ощутимо отстаёт.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

Только недавно NVIDIA GeForce RTX 4080 была замечена в Geekbench и вот, в Сети уже появились предполагаемые результаты в бенчмарке 3DMark TimeSpy и это уже может позволить видеокарту точнее позиционировать видеокарту относительно других моделей, когда речь идёт об игровой производительности. Результаты опубликовал Twitter* инсайдер под псевдонимом MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), точно неизвестно, какой вариант видеокарты использовался, референсный или партнёрский с разгоном, ресурс VideoCardz склонен считать, что партнёрский.

Источник: MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) в Twitter* и VideoCardz

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Итак, предполагаемый результат RTX 4080 в 3DMark Time Spy составил 28599 баллов — это оценка GPU. Результат в Extreme версии этого бенчмарка 14178 баллов, сообщает инсайдер. Подборка результатов ресурса VideoCardz указывает, что RTX 4090 быстрее RTX 4080 на 25% в обычном бенчмарке и на 35% в экстремальной, более тяжёлой версии. При этом новинка не оставляет шанса флагманам предыдущего поколения, даже RTX 3090 Ti ощутимо отстаёт, не говоря уже о базовой версии RTX 3090, которую NVIDIA когда-то с гордостью называла BFGPU. Преимущество RTX 4080 над RTX 3090 Ti составляет 32% и в обычной и в экстремальной версии 3DMark Time Spy.

Источник:
MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) в Twitter*
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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