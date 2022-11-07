Модель протестировали в трёх графических API.

Brad Starkey, Unsplash

На следующей неделе видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 должна поступить в продажу. Это вторая модель в новой серии после RTX 4090. Компания отменила RTX 4080 на 12 ГБ, поэтому теперь на рынок выходит только одна версия на 16 ГБ видеопамяти и её рекомендованная стоимость для рынка США составляет 1199 долларов (USD). По характеристикам RTX 4080 выглядит уже не таким монстром, как флагман, количество CUDA-ядер и других блоков графического процессора соизмеримо с таковым у вариантов флагманов предыдущего поколения, так что результаты тестирования этой модели могут хорошо отразить, каков прирост новой серии именно за счёт архитектурных улучшений. И сегодня появились первые результаты, кто-то протестировал видеокарту в Geekbench, сразу в трёх разных графических API, сообщает VideoCardz.

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Тесты RTX 4080 были выполнены в Vulkan, OpenCL и CUDA бенчмарках, соответствующие оценки бенчмарка: 248932, 300728 и 148838 баллов. Относительно своего прямого предшественника, модели RTX 3080, новинка существенно быстрее — в зависимости от API преимущество лежит в диапазоне 30…45%. Подборка результатов из сводной статистики Geekbench показывает, что RTX 4080 даже быстрее RTX 3090 Ti, но вот от нового флагмана отрыв довольно большой — преимущество RTX 4090 достигает 45%.

Источник: Geekbench Vulkan, OpenCL, CUDA VideoCardz