Примерно через две недели, 16 ноября, начнутся продажи GeForce RTX 4080 — второй видеокарты из серии GeForce RTX 40. Это модель на 16 ГБ видеопамяти, версия на 12 ГБ была отменена. Как известно, поддержка технологии масштабирования DLSS 3 с генерацией кадров — одно из преимуществ серии и в этом месяце новая технология появится в ещё большем количестве игр, сообщает NVIDIA.
реклама
Уже 7 ноября DLSS 3 добавят в метроидванию FIST: Forged In Shadow Torch. Затем, 11 ноября обновление с поддержкой DLSS 3 ожидается для авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, NVIDIA использовала эту игру для демонстрации возможностей DLSS 3 по увеличению частоты кадров в процессорозависимых играх. За день до выхода RTX 4080, 15 ноября, обновление получит приключение Destroy All Humans! 2 – Reprobed, а 18 ноября экшен Marvel's Spider-Man: Miles Morales, причём в игру добавят не только масштабирование, но и трассировку лучей. По данным NVIDIA, в этих играх новая версия технологии практически в два раза увеличивает частоту кадров для RTX 4090.
Ближайшими релизами с поддержкой DLSS 2 являются гоночная игра WRC Generations и страшилка The Chant, обе станут доступны завтра. Также NVIDIA напоминает, что вторая итерация технологии уже работает в платформере Sackboy: A Big Adventure, симуляторе гольфа PGA TOUR 2K23 и боевике Crossout: Supercharged. Прирост производительности везде разный, от 70% до 2,5 раз.
Также NVIDIA напоминает, что недавно обновление с DLSS 3 получил гоночный симулятор F1 22, на данный момент DLSS 3 анонсирована более чем для 35 игр, а всего игр с поддержкой той или иной версии DLSS уже больше 240.
- Источник:
- NVIDIA