При этом компании снова отчиталась об успешном тестировании комплектов DDR5-8000.

Похоже, микросхемы памяти в новых поставках стали значительно лучше, а новые процессоры Intel и материнские платы могут работать с гораздо более быстрой памятью. Теперь с завидной частотой производители оперативной памяти и материнских плат сообщают о новых рекордах, продвигая свои продукты. Как сообщает TechPowerUp, специалистам G.SKILL и ASUS удалось разогнать один модуль памяти Trident Z5 объёмом 16 ГБ до скорости 10000 МТ/с при воздушном охлаждении и таймингах 50-120-120-120-127-2T (CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). Разгон осуществлялся на материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex с процессором Intel Core i9-13900K.

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Пользуясь случаем G.SKILL напомнила о подготовке комплектов Trident Z5 DDR5-7800 к началу продаж и успешном тестировании парного комплекта DDR5-8000 общим объёмом 32 ГБ с вышеуказанной материнской платой. Когда DDR5-8000 появится в продаже, не уточняется, но, судя по разгону, потенциал у новой памяти большой и ждать более быстрых модулей долго не придётся. Остаётся надеяться, что скорость DDR5 продолжит возрастать. Ко всему прочему, это открывает больше возможностей для развития производительной интегрированной графики.