Правда совместимость ограничена небольшим ассортиментом материнских плат ASRock.

ASRock продолжает расширять свой ассортимент необычными устройствами и аксессуарами, ранее производитель представил совместимые с некоторыми своими материнскими платами системы активного охлаждения твердотельных накопителей, а теперь — IPS дисплей для установки на боковую панель корпуса. Появление необычной новинки отметил Twitter* блогер @momomo_us. Дисплей диагональю 13,3 дюйма имеет LED подсветку, FHD разрешение и частоту обновления 60 Гц.

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Характеристики дисплея позволяют использовать его практически для любых задач, также, как и дополнительный монитор, только крепится он к боковой панели корпуса ПК, не занимая пространство на столе. Довольно интересное решение, но его совместимость ограничена способом подключения — используется слабо распространённые на настольных ПК разъём eDP, который одновременно отвечает за передачу питания и видеосигнала. В ассортименте ASRock материнские платы с таким разъёмом конечно же есть, но их не так много, в основном это новинки, Intel LGA 1700 на базе чипсета Z790, но есть и одна плата H610 формата mini-ITX, а также одна плата AMD AM5 на базе чипсета B650E.