В числе этих игр Call of Duty: Modern Warfare 2.

Компания Intel исправила проблему, из-за которой видеопамять видеокарт Intel Arc A770 Limited Edition работала на сниженной скорости, 16 вместо 17,5 Гбит/с. Исправление входит в состав нового бета-драйвера версии 31.0.101.3793, пишет VideoCardz, также отмечая сообщение одного из сотрудников компании в Twitter* @theBryceIsRt — команда признала ошибку и добавила несколько дополнительных стадий проверки качества драйвера, чтобы исключить возможность возникновения аналогичных проблем в дальнейшем. Кроме того, в драйвер добавили поддержку игр Call of Duty: Modern Warfare 2, Resident Evil Village Gold Edition и Victoria 3.

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Intel продолжает исправлять проблемы в играх и программном обеспечении, судя по описанию драйвера, проблем достаточно. Текущий релиз исправляет артефакты в Marvels’ Spider-Man Remastered при отключении Ambient Occlusion или режиме HBAO+; проблемы с цветопередачей в некоторых локациях Resident Evil Village, текстом в различных меню 2-й и 3-й частей Age of Empire в издании Definitive Edition, текстурами в Payday 2. Также исправили проблему падения производительности модели Arc A380 в Topaz Video Enhance AI.

Источник: Intel VideoCardz * заблокирован в РФ