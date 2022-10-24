В чём проблема, на момент написания ещё неизвестно.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Некоторые владельцы видеокарт Intel Arc A770 Limited Edition обнаружили, что частота памяти их видеокарт не соответствует спецификациям, сообщает VideoCardz со ссылкой на обсуждение проблемы в репозитории Intel IGCIT на GitHub. Вариант видеокарты Arc A770 Limited Edition отличается от базового не только вдвое большим объёмом видеопамяти 16 ГБ, но и более скоростными чипами GDDR6 17,5 Гбит/с, однако для некоторых экземпляров информационно-диагностические утилиты показывают более низкую скорость — 16 Гбит/с.

Источник: VideoCardz , слева тест TechPowerUp , справа снимки из обсуждения на GitHub

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В обсуждении на GitHub пользователи прикладывают снимки GPU-Z, так на сравнении выше один из снимков показывает характеристики беспроблемного варианта, тактовая частота видеопамяти 2187 МГц, а общая пропускная способность памяти (ПСП) 560 ГБ/с. Рядом снимок видеокарты, у которой тактовая частота уже 2000 МГц и ПСП ниже — 512 ГБ/с. Дополнительно сообщается, что аналогичные характеристики памяти показывают и другие утилиты, а видеокарты имеют одну и ту же версию BIOS.

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Причины ситуации пока непонятны. Нельзя окончательно исключать ошибки в программном обеспечении, в частности, драйверах Intel. Проблема на данный момент уже изучается разработчиками GPU-Z, отмечает VideoCardz, случай не единичный.