А к GOG Galaxy можно привязать Epic Games.

За последние годы количество фирменных лаунчеров и магазинов от различных разработчиков и издателей игр заметно выросло. Возникла ситуация, когда геймерам нужно одновременно держать на своём ПК, как минимум, пару-тройку различных программ для запуска игр. Похоже, что мы подошли к тому моменту, когда один лаунчер можно скачать и установить через другой. Такая практика не нова, ведь издатели могут выпускать свои игры не только на собственной площадке, но и сторонней, откуда игра зачастую скачивается вместе с игровым клиентом. Но в лаунчере Epic Games теперь можно отдельно скачать и установить GOG Galaxy — игровой клиент от CD Project.

Epic Games Launcher

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GOG Galaxy известен тем, что позволяет собрать вместе игры из других библиотек, есть официальная интеграция с Epic Games, а значит можно установить лаунчер Epic Games, чтобы установить лаунчер GOG Galaxy, чтобы синхронизировать его с библиотекой Epic Games, забавно. Кроме того, для GOG Galaxy сообществом разработаны инструменты для подключения Steam, Ubisoft Connect, Origin и других сервисов.

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Кроме того, если установить GOG Galaxy через Epic Games и подключить в первом библиотеку последнего, можно рассчитывать на несколько подарков: до 30 октября можно будет забрать в GOG рогалик Genesis Alpha One Deluxe Edition, а в последний день октября начнётся раздача Jazz Jackrabbit 2, продлится она до 3 ноября, подробности можно узнать в новости на сайте Epic Games.