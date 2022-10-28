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NVIDIA подтвердила проблему завышенных показателей нагрузки на GPU в диспетчере задач Windows
Проблема всё ещё присутствует в новом драйвере.
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Накануне NVIDIA выпустила драйвер 526.47 с новыми оптимизациями, поддержкой новых релизов и оборудования, различных вариантов видеокарт RTX 3060/Ti, а также исправлениями ошибок, однако есть проблемы, которые ещё не решены. Так ресурс Neowin обращает внимание на довольно неприятную проблему с мониторингом загрузки видеокарт GeForce RTX 30 в диспетчере Windows — он завышает значения. Так что, если вы не можете найти причину высокой загрузки видеокарты в диспетчере, возможно, это как раз-таки баг и стоит перепроверить данные в стороннем программном обеспечении.

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Инженеры NVIDIA подозревают, что проблема связана с диспетчером окон рабочего стола (DWM), работа которого на некоторых конфигурациях может приводить к завышению показателей. Пока решение ещё не готово, обеспокоенные пользователи могут пойти на компромисс и отключить «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением» в настройках Windows. Опция находится в настройках графики, найти которые можно в разделе «Дисплей», категории «Система». Но не исключено, что данный шаг может оказать негативное влияние на производительность, каждый случай индивидуален.

Источник:
NVIDIA (PDF)
Neowin
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#nvidia #видеокарты #драйверы
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