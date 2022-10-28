Презентация же официально запланирована на следующую неделю.

Abdullah Abid, Unsplash

До презентации видеокарт AMD Radeon RX 7000 остаётся около недели, трансляция запланирована на 3 ноября. По слухам, первыми на рынке появятся две или три модели, но запуск не произойдёт в день мероприятия. Со ссылкой на информацию инсайдера, известного в Twitter* под псевдонимом @greymon55, ресурс VideoCardz сообщает, что в продаже первые видеокарты могут появиться в период с конца ноября по начало декабря, наиболее вероятен промежуток с 1 по 5 декабря. Ресурс напоминает, что задержка между презентацией RX 6900 XT и началом продаж превышала месяц, представили новинку 28 октября, а продажи начались 8 декабря, хотя менее производительные решения появились гораздо раньше — 18 ноября.

реклама

Также VideoCardz снова намекает на подготовку XTX варианта флагманской видеокарты, ссылаясь на неназванный источник. Флагману, предположительно RX 7900 XTX, приписывают 24 ГБ видеопамяти, также ходят слухи о варианте RX 7900 XT, который получит 20 ГБ видеопамяти. Из недавно подтверждённой информации известно, что новинки не будут использовать разъёмы питания 12VHPWR.

Источник: @greymon55 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ