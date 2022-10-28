Разработчики компании Valve намекали, что операционную систему SteamOS 3.0, используемую на портативном игровом компьютере Steam Deck, со временем можно будет установить на обычный компьютер. Время идёт, но сроки релиза дистрибутива до сих пор неизвестны. В недавнем интервью разработчики затронули поддержку двойной загрузки SteamOS и Windows, заявив, что работа над этим ведётся и поддержка должна появиться вместе с релизом универсального установщика. Сроки снова обозначены не были, но недавно в репозиториях Valve заметили изменения, которые могут указывать на неуклонно приближающийся релиз SteamOS 3.0, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс Steam Deck HQ.
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Во-первых, сообщается о крупномасштабном обновлении пакетов в репозиториях разработчиков, что может косвенно указывать на подготовку SteamOS 3.0 к релизу. Во-вторых, в репозиториях заметили обновление SteamOS Media Creation Tool, утилиты для создания установочного загрузочного накопителя. Авторы оригинальной публикации не рекомендуют никому проверять работоспособность утилиты, поскольку официально она не выпущена, но её интерфейс выглядит уже законченным.
SteamOS 3.0 относится к операционным системам Linux и основана на базе Arch Linux. Возможно, система заинтересует пользователей, думающих о переходе на Linux, в SteamOS реализованы некоторые интересные возможности, например, встроена поддержка технологии масштабирования AMD FSR.
- Источник:
- Steam Deck HQ
- Wccftech