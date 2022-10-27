Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В обновлении Firefox 106.0.2 исправили проблемы с Firefox View, PDF документами и зависаниями сайтов
Второе небольшое дополнение полирует недавний крупный релиз версии 106.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Mozilla накануне выпустила второе точечное обновление для браузера Firefox 106.0.2, исправляя ошибки и недочёты, часть из которых появилась после внедрения новых функций в большом обновлении до версии 106. Так с недавним мажорным релизом появилась функция Firefox View — на отдельной вкладке пользователи могут увидеть недавнюю историю веб-сёрфинга и вкладки на других устройствах, синхронизированных с помощью Firefox Sync. Новая функция не была лишена багов, один из них препятствовал обновлению страницы по кнопке на панели инструментов, а из-за другого синхронизированные данные не обновлялись — оба исправлены, сообщает gHacks.

реклама

Также устранено: зависание браузера на некоторых сайтах при активных функциях доступности, в частности, проблеме были подвержены сайты, использующие интерфейс Proxmox Web UI; ошибка, препятствующая открытию браузера, установленного из магазина приложений Windows Store; недочёт, из-за которого часть содержимого форм в PDF документах могла не отображаться. Ещё одно исправление имеет отношение к интерфейсу браузера, в окне настройки разрешений сайтов для отправки уведомлений колонка со статусом была слишком широкой.

Источник:
Mozilla
gHacks
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mozilla #mozilla firefox
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новое расширение для браузера максимально упрощает YouTube
В Firefox 106 появилась страница Firefox View для управления вкладками и историей на устройствах
Обновление Firefox 106.0.1 исправляет сбой на некоторых системах с процессорами AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
6
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
13
Лёд тронулся – видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь после старта продаж GeForce RTX 4090
9
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
185
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
38
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
25
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
15
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
12
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
5
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
42
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
1
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
8
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
4
Чем мощнее видеокарта и чем больше FPS, тем быстрее скорость игрока в шутере CS:GO
5
Автопроизводители Kia и Hyundai рассматривают возможность ухода из России
29
NVIDIA расследует два случая возгорания видеокарт RTX 4090 из-за неисправности кабелей
21
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
34
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
+

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
37
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
84
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
69
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
34
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
24
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
15
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
22
Diablo lll - в поисках оптимизации
8
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
33

Сейчас обсуждают

grom9000
18:34
Сравнивал Zalman с Fractal... Разница как запорожец и мерседес. Fractal в разы лучше, прочнее, есть заглушки, полностью модульный, есть шумоизоляция, виброизоляци HDD и БП, фильтры из тонких нитей с м...
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
grom9000
18:29
Химарсы две недели обстреливали мост в Запорожской области, в котором появилось лишь несколько дыр. И машины спокойно ездили между этих дыр. Какое мощное оружие прям офигеть.
Россия может начать сбивать спутники США – если угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
N1ghtwish
18:29
Идиотизм, разница между 3060 и 3060ti и так была огромной, а стала еще больше. По факту надо было называть 3050ti, но никак не 3060.
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой новых видеокарт RTX 3060/Ti и свежего ПК-релиза Sackboy
вероника попович
18:26
Укурок обдолбанный, я со Львова - это раз И ты промахнулся - это два, наркоман конченный
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
OPTIMIST T
18:25
салат с медузы ел....пляяя тарелка соплей...так сайт ваш одни сопли...нытики
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
OPTIMIST T
18:24
Нет он(Зеля) очкует на людях показывается ..простые европейцы и другой мир его бы разорвали за его гнилостность
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Обрубок Шеши
18:22
я тебе тоже самое могу и с рт помойки скинуть, только это ничего не изменит, Акелла промахнулся
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Zorro
18:20
а мне этот вариант интереснее.
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
OPTIMIST T
18:20
Герань стоит 50 косорей...а турецкий байрактар 2.5 ляма зелени...которые вам дают в долг, а не дарят
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Вася Сеновал
18:18
Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем