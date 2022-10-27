Второе небольшое дополнение полирует недавний крупный релиз версии 106.

Mozilla накануне выпустила второе точечное обновление для браузера Firefox 106.0.2, исправляя ошибки и недочёты, часть из которых появилась после внедрения новых функций в большом обновлении до версии 106. Так с недавним мажорным релизом появилась функция Firefox View — на отдельной вкладке пользователи могут увидеть недавнюю историю веб-сёрфинга и вкладки на других устройствах, синхронизированных с помощью Firefox Sync. Новая функция не была лишена багов, один из них препятствовал обновлению страницы по кнопке на панели инструментов, а из-за другого синхронизированные данные не обновлялись — оба исправлены, сообщает gHacks.

реклама

Также устранено: зависание браузера на некоторых сайтах при активных функциях доступности, в частности, проблеме были подвержены сайты, использующие интерфейс Proxmox Web UI; ошибка, препятствующая открытию браузера, установленного из магазина приложений Windows Store; недочёт, из-за которого часть содержимого форм в PDF документах могла не отображаться. Ещё одно исправление имеет отношение к интерфейсу браузера, в окне настройки разрешений сайтов для отправки уведомлений колонка со статусом была слишком широкой.