Слухи о позднем обновлении серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 продолжают подтверждаться, как сообщали инсайдеры, планируются новые варианты RTX 3060 Ti, обычной RTX 3060 и RTX 3070 Ti. Новая RTX 3060 Ti с быстрой видеопамятью GDDR6X уже появилась в каталоге компании ASUS, теперь заметили и новую RTX 3060 — её обнаружил ресурс VideoCardz на сайте компании Manli и это действительно урезанный вариант на 8 ГБ с шиной 128 бит.
реклама
Как и в случае с Ti версией, остальные характеристики видеокарты остались неизменными, в итоге, при прежней производительности графического процессора пропускная способность памяти (ПСП) снижается примерно на 33%, до 240 ГБ/с. В базовой версии видеокарты используется 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной, что при скорости чипов 15 Гбит/с даёт ПСП 360 ГБ/с.
Пока RTX 3060 на 8 ГБ замечена только в исполнении Manli, но стоит ожидать, что со временем данную модель представят и другие производители. Появление такой видеокарты можно оценить положительно, остаётся только узнать цену и, если она не будет завышена, видеокарта может стать отличным вариантом для тех, кому недостаточно производительности RTX 3050, но бюджет не позволяет приобрести RTX 3060 Ti.
Обновлено
В каталоге ASUS появились две RTX 3060 8 ГБ в исполнении DUAL, с разгоном и без.
- Источник:
- Manli
- VideoCardz