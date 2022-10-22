Компания собирается выпустить модели в серии TUF GAMING.

Серия многочисленных слухов о выпуске трёх обновлённых видеокарт в линейке NVIDIA GeForce RTX 30 наконец-то завершилась появлением хотя бы одной из моделей, на сайте ASUS заметили новую RTX 3060 Ti с более быстрой памятью GDDR6X 19 Гбит/с. Стоит напомнить, что кроме этого варианта инсайдеры предсказывали появление RTX 3070 на графическом процессоре GA102 и урезанной RTX 3060 на 8 ГБ, эти модели ещё нигде не появились, но в драйвер NVIDIA были добавлены новые идентификаторы, возможно, для этих моделей.



Источник: Часть спецификаций варианта TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition 8G GDDR6XИсточник: ASUS

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Что касается ASUS, на данный момент на сайте компании появились два варианта RTX 3060 Ti GDDR6X в продвинутой серии TUF GAMING — базовый и с заводским разгоном. Видеокарта оснащена внушительным охлаждением с тремя вентиляторами, парой 8-контактных разъёмов питания и перекрывает более двух слотов расширения. Применение более быстрой памяти позволяет повысить пропускную способность примерно на 36% относительно модели с GDDR6 памятью, с 448 ГБ/с до 608 ГБ/с. Судя по спецификациям на сайте, графический процессор не претерпел изменений и всё также предлагает 4864 CUDA-ядра.