Практически без потери быстродействия.

Компания ASUS напомнила о доступности расширенного режима работы технологии PBO в новых версиях BIOS материнских плат AMD AM5 серий ROG, TUF Gaming, ProArt и Prime на базе чипсетов X670/E и B650/E. Рабочая температура процессоров AMD Ryzen 7000 может достигать 95°C при полной нагрузке на все ядра и, хотя рабочие температуры при решении базовых задач обычно ниже, такие установки могут не удовлетворять некоторых пользователей. Поэтому ASUS добавила для PBO режим Enhancement, позволяющий устанавливать более низкий температурный предел. Обновление BIOS уже доступно для множества материнских плат.

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В PBO Enhancement доступно три температурных лимита: 90°C, 80°C и 70°C. Исследование ASUS показало, что на первом температурном лимите производительность процессора даже повышается — преимущества от применения ряда дополнительных оптимизаций режима PBO перекрывают потери от понижения температурного лимита на 5°C. При установке самого жёсткого температурного лимита 70°C производительность снижается на 3,5% для процессоров AMD Ryzen 9 7950X и 7900X, в случае с моделями Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X изменений практически нет. Тестирование проводилось в Cinebench R23 при охлаждении 280-мм жидкостной системой класса AIO.