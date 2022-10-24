Ранее такая маска не использовалась для обозначения процессоров.

Мобильные процессоры Intel 13-го поколения должны дебютировать к концу этого года, ожидается, что новинки будут отличаться существенно возросшими максимальными частотами, как и настольные процессоры Raptor Lake. Номенклатура мобильных моделей на данный момент неизвестна, но предполагалось, что компания будет следовать сформировавшейся для процессоров Core 12-го поколения структуре, выпустив аналогичные модели. Но похоже, что в модельный ряд могут внести изменения, предполагает VideoCardz, указывая на недавнее сообщение энтузиаста, известного в Twitter* под псевдонимом @momomo_us.

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Пользователь указывает на несколько новых процессоров, для обозначения которых используется новая маска 13x20H — это Core i7-13620H и i5-13420H. Специалистам VideoCardz данные модели неизвестны, но с учётом информации о возможном присутствии в новом поколении обновлённых моделей прошлого, возможно, что линейка будет расширена новыми вариантами, предлагая больше свободы выбора для производителей ноутбуков и потребителей. Также ресурс напоминает, что ранее в сети отметились 14-ядерные (6P+8E) и 20-поточные модели Core i9-13900HK и i7-13700H, частота флагмана достигает 5,4 ГГц.

Источник: @momomo_us в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ