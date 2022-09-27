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Процессоры Intel Core i9-13900HK и i7-13700H обнаружены в Geekbench — частоты до 5,3 ГГц
А вот зафиксированный объём кэша не совсем порадовал.
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Сегодня должна состояться презентация настольных процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S, но похоже, что есть все шансы на появление в этом году и ноутбуков на базе новых мобильных процессоров Intel. Мобильные процессоры 13-го поколения ранее уже замечали в сети, это произошло снова — результаты платформ Samsung с процессорами Core i9-13900HK и i7-13700H появились в базе данных Geekbench, сообщает VideoCardz.

Источник: Geekbench #1, #2

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Записи в базе данных содержат несколько очень интересных моментов, во-первых, оба процессора 14-ядерные и 20-поточные, но вариант i9-13900HK ожидаемо обладает гораздо более высокими частотами — до 5,3 ГГц (+300 МГц относительно i9-12900HK), против максимальной частоты 4,95 ГГц у модели i7-13700H (+200…250 МГц относительно Core i7-12700H).

Во-вторых, в Geekbench есть информация об объёме кэш-памяти L2: на производительные P-ядра процессоров приходится по 1,25 МБ кэша L2, а как известно, у новых ядер Raptor Cove объём кэша увеличили до 2 МБ. Это может означать, что 13 поколение мобильных процессоров является обновлением 12-го поколения, т.е. ближе к семейству Alder Lake, а не Raptor Lake. Но не стоит делать поспешных выводов, это может быть ошибка Geekbench, к тому же, нужно подождать официальной презентации и разъяснений по этому поводу.

Источник: Geekbench #1, #2
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Что касается результатов, Core i9-13900HK набрал 1817 и 11799 баллов в одно- и многопоточном тесте, соответствующие оценки Core i7-13700H составили 1768 и 10796 баллов. Это не лучшие результаты, как объясняет Wccftech, частоты во время тестирования были нестабильны.

Источник:
Geekbench #1, #2
VideoCardz
Wccftech
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#intel #процессоры #ноутбуки
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