Intel анонсировала следующее поколение интерфейса Thunderbolt, заявив о его совместимости с новыми спецификациями VESA DisplayPort (DP) 2.1 и USB-IF USB4 v2. Компания показала работу раннего прототипа в одной из своих лабораторий. В первую очередь подчёркивается пропускная способность интерфейса, которая возросла до 80 Гбит/с в каждом из двух направлений. Интерфейс двунаправленный и объединяет четыре канала пропускной способностью по 40 Гбит/с каждый. В одном направлении работают по два канала, что и позволяет передавать/получать данные со скоростью 80 Гбит/с, но это не предел. При необходимости передачу можно ускорить до 120 Гбит/с, позаимствовав одну линию с канала приёма данных, очевидно, скорость приёма снизится до 40 Гбит/с. Такой режим может пригодиться при подключении нескольких дисплеев с высоким разрешением. Таким образом, следующая версия Thunderbolt будет до трёх раз быстрее Thunderbolt 4.
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Также Intel отметила следующие достоинства и преимущества Thunderbolt следующего поколения, не уточнив сроки его появления:
- В два раза большая пропускная способность PCI Express для подключения скоростных устройств хранения и внешних видеокарт
- Совместимость с существующими пассивными кабелями длиной до 1 м благодаря новой технологии передачи сигналов
- Обратная совместимость с предыдущими версиями Thunderbolt, USB и DisplayPort
Спецификации VESA DisplayPort (DP) 2.1 и USB-IF USB4 v2 были представлены днями ранее, DP 2.1 был кратко рассмотрен, что касается USB4 v2, новый стандарт USB-IF увеличивает максимальную скорость до 80 Гбит/с с повышением до 120 Гбит/с по восходящему каналу.
- Источник:
- Intel Corporation
- Wccftech