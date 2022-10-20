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TEAMGROUP анонсировала выпуск оперативной памяти DDR5-7600
Компания заявила о совместимости с процессорами Intel 13-го поколения и рядом материнских плат Z790.
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Компания TEAMGROUP официально анонсировала выпуск комплектов оперативной памяти T-FORCE с модулями DDR5-7600, сообщает ресурс TechPowerUp, это новый скоростной уровень для потребительского сегмента. Память появляется к выходу обновлённой платформы Intel LGA 1700 с материнскими платами Z790 и процессорами Core 13-го поколения Raptor Lake-S. Как заявляет компания, тесты на совместимость с материнскими платами от основных производителей были пройдены. Ранее компания GIGABYTE заявила, что не только протестировала новые модули TEAMGROUP на своих платах, но и разогнала их на флагманских решениях до эффективной частоты 7950 МГц.

Источник: Team Group и TechPowerUp

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TEAMGROUP приводит несколько снимков тестирования комплектов ВВК5-7600 32 ГБ (2×16 ГБ) в MemtestPro с материнскими платами MSI MPG Z790 CARBON WIFI, ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, GIGABYTE Z790 AORUS MASTER. Как видно по CPU-Z, память основана на чипах SK Hynix и обладает задержками 36-46-46-84-130-2T, работая при напряжении 1,4 В. Точные сроки появления комплектов и их стоимость не уточняются.

Источник:
Team Group
TechPowerUp
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#ddr5 #оперативная память #teamgroup
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