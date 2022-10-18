Предварительные заказы открываются на следующей неделе.

Jaromír Kavan, Unsplash

Sony сообщила в официальном блоге PlayStation, что продажи нового беспроводного кастомизируемого контроллера DualSense Edge начнутся 26 января следующего года, но предварительный заказ можно будет оформить гораздо раньше. Принимать предзаказы начнут уже через неделю, 25 октября, в США рекомендованная стоимость контроллера 199,99 долларов (USD), а в Европе — 239,99 евро (EUR). Также отдельно будут доступны сменные модули со стиками, в данном случае рекомендованные цены для США и Европы 19,99 USD и 24,99 EUR соответственно. В зависимости от региона способы оформления предзаказа и сроки продаж в розничных магазинах могут отличаться.

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Об особенностях контроллера DualSense Edge уже рассказывалось ранее, контроллер легко настраивается и адаптируется под любого пользователя. Можно менять ход и зону срабатывания триггеров, колпачки стиков, задние кнопки, выбирая варианты с более удобной формой, к тому же, стики просто можно заменить при поломке или по другим причинам. Программно контроллер тоже поддаётся настройке, можно создавать профили и хранить в них чувствительность стиков, триггеров, настройки кнопок и другие параметры, профили легко переключаются.

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В комплект поставки входит:

Беспроводной контроллер DualSense Edge

USB-кабель в оплётке

Три пары колпачков со стандартным, высоким и низким куполом

Две пары задних кнопок полукруглой формы или в виде лепестков

Корпус-адаптер для надёжной фиксации USB-кабеля в контроллере

Чехол