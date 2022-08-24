Sony анонсировала кастомизируемый контроллер DualSense Edge для игровой консоли PlayStation 5. Новинка предлагает игрокам невиданные ранее дополнительные возможности настройки при сохранении всех достоинств оригинального беспроводного контроллера DualSense, а также отличается наличием дополнительных и сменных элементов управления. Вот некоторые из особенностей версии Edge:
- Возможность переназначения действий для кнопок
- Регулировка чувствительности стиков и триггеров, включая тонкую настройку мёртвой зоны
- Возможность создания профилей и быстрого переключения между ними на лету, для этого предназначена специальная клавиша-модификатор, которая также используется для быстрого доступа к другим инструментам
- Сменные колпачки для стиков, кроме стандартного в комплекте поставки присутствуют варианты с меньшим и большим «куполом»
- Две дополнительные кнопки на задней панели, в комплекте два набора кнопок разной формы
- Модули стиков можно заменять самостоятельно, они появятся в продаже
- Система фиксации USB Type-C кабеля для надёжного соединения во время игры, качественный кабель в оплётке входит в комплект
- Фирменный чехол, в который помещается сам контроллер и все его элементы, контроллер можно заряжать, не вынимая из чехла
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Сроки появления новинки и её стоимость не были названы компанией, подробности должны появиться в ближайшие месяцы.
- Источник:
- Sony