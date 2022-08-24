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Сменные стики, больше кнопок и настраиваемые профили — анонсирован контроллер Sony DualSense Edge
Можно настроить даже чувствительность и зоны срабатывания стиков, профили сохраняются и быстро переключаются на лету.
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Sony анонсировала кастомизируемый контроллер DualSense Edge для игровой консоли PlayStation 5. Новинка предлагает игрокам невиданные ранее дополнительные возможности настройки при сохранении всех достоинств оригинального беспроводного контроллера DualSense, а также отличается наличием дополнительных и сменных элементов управления. Вот некоторые из особенностей версии Edge:

  • Возможность переназначения действий для кнопок
  • Регулировка чувствительности стиков и триггеров, включая тонкую настройку мёртвой зоны
  • Возможность создания профилей и быстрого переключения между ними на лету, для этого предназначена специальная клавиша-модификатор, которая также используется для быстрого доступа к другим инструментам
  • Сменные колпачки для стиков, кроме стандартного в комплекте поставки присутствуют варианты с меньшим и большим «куполом»
  • Две дополнительные кнопки на задней панели, в комплекте два набора кнопок разной формы
  • Модули стиков можно заменять самостоятельно, они появятся в продаже
  • Система фиксации USB Type-C кабеля для надёжного соединения во время игры, качественный кабель в оплётке входит в комплект
  • Фирменный чехол, в который помещается сам контроллер и все его элементы, контроллер можно заряжать, не вынимая из чехла

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Сроки появления новинки и её стоимость не были названы компанией, подробности должны появиться в ближайшие месяцы.

Источник:
Sony
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#sony #playstation 5 #контроллер
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