Можно настроить даже чувствительность и зоны срабатывания стиков, профили сохраняются и быстро переключаются на лету.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

Sony анонсировала кастомизируемый контроллер DualSense Edge для игровой консоли PlayStation 5. Новинка предлагает игрокам невиданные ранее дополнительные возможности настройки при сохранении всех достоинств оригинального беспроводного контроллера DualSense, а также отличается наличием дополнительных и сменных элементов управления. Вот некоторые из особенностей версии Edge:

Возможность переназначения действий для кнопок

Регулировка чувствительности стиков и триггеров, включая тонкую настройку мёртвой зоны

Возможность создания профилей и быстрого переключения между ними на лету, для этого предназначена специальная клавиша-модификатор, которая также используется для быстрого доступа к другим инструментам

Сменные колпачки для стиков, кроме стандартного в комплекте поставки присутствуют варианты с меньшим и большим «куполом»

Две дополнительные кнопки на задней панели, в комплекте два набора кнопок разной формы

Модули стиков можно заменять самостоятельно, они появятся в продаже

Система фиксации USB Type-C кабеля для надёжного соединения во время игры, качественный кабель в оплётке входит в комплект

Фирменный чехол, в который помещается сам контроллер и все его элементы, контроллер можно заряжать, не вынимая из чехла

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Сроки появления новинки и её стоимость не были названы компанией, подробности должны появиться в ближайшие месяцы.