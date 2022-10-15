Помогли более высокие частоты процессора.

Вчера на сайте AMD заметили новые мобильные APU из семейства Mendocino, в частности, модель Ryzen 3 7320U, которая предложит 4 ядра Zen 2, 8 потоков и интегрированную графику с парой вычислительных блоков CU и частотой 1,9 ГГц. Сегодня этот APU появился в базе данных Geekbench и проявил себя довольно неплохо, набрав 1043 балла в однопоточном тестировании и 3909 баллов — в многопоточном.

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Специалисты ресурса Wccftech решили сравнить результаты AMD Ryzen 3 7320U с нестандартным решением портативного игрового компьютера Steam Deck компании Valve, чипом под кодовым названием Aerith. Основные характеристики процессорной части похожи, 4 ядра, архитектура Zen 2, только максимальные частоты отличаются. Базовая частота обоих решений 2,4 ГГц, у 7320U предусмотрено повышение до 4,1 ГГц, а у Aerith — до 3,5 ГГц. Эта разница видна и по оценкам, так наилучшие результаты Aerith в однопотоке лежат в пределах 800…900 баллов, в многопотоке до 3740 баллов, представитель Mendocino примерно до 20% быстрее в однопотоке, в многопотоке — до 5-9%. Но не нужно забывать, что графика у Aerith находится совершенно на другом уровне — 8 блоков CU с частотой до 1,6 ГГц.